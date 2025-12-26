Ричмонд
Электоральное и межпартийное сотрудничество. Посол Беларуси посещает Мьянму

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам и Республике Союз Мьянма по совместительству Владимир Боровиков 25—29 декабря совершает рабочий визит в Мьянму. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение во Вьетнаме.

Источник: Посольства Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам

Беларусь и Мьянма намерены укреплять двустороннее сотрудничество в электоральной сфере Белорусская делегация приступила к наблюдению за парламентскими выборами в Мьянме.

Владимир Боровиков 26 декабря принял участие во встрече заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Алексея Башана с председателем Союзной избирательной комиссии Мьянмы Тан Со. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в электоральной сфере. Были намечены планы совместных мероприятий на 2026 год.

В тот же день с председателем Партии солидарности и развития Союза Кхин Йи и кандидатом в депутаты от Партии народного авангарда Кхин Хнин Тит состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, включая интенсификацию всего инструментария народной дипломатии, и, прежде всего, межпартийного взаимодействия.

С заместителем начальника полиции Мьянмы Мьё Мин Тхайком достигнута договоренность об активизации взаимодействия правоохранительных органов двух стран, включая обмен визитами профильных ведомств и вопросы подготовки кадров.