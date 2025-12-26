Электоральное и межпартийное сотрудничество. Посол Беларуси посещает Мьянму

В тот же день с председателем Партии солидарности и развития Союза Кхин Йи и кандидатом в депутаты от Партии народного авангарда Кхин Хнин Тит состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, включая интенсификацию всего инструментария народной дипломатии, и, прежде всего, межпартийного взаимодействия.