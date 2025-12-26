Ричмонд
Зеленский планирует обсудить с Трампом вопросы Донбасса и ЗАЭС

«Что касается чувствительных вопросов — мы будем обсуждать и Донбасс, и Запорожскую станцию», — сказал он. При этом Владимир Зеленский утверждает, что в целом план из 20 пунктов согласован между Украиной и США «на 90%».

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря намерен поднять территориальные вопросы. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается чувствительных вопросов — мы будем обсуждать и Донбасс, и Запорожскую станцию», — сказал он. При этом Владимир Зеленский утверждает, что в целом план из 20 пунктов согласован между Украиной и США «на 90%». В частности, по его словам, «американская сторона слышит» Украину в вопросе сохранения численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек. «Наша задача — сделать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто, и никто не говорит, что 100% будет сразу, но тем не менее мы должны на каждой такой встрече приближать результаты», — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что на встрече будет также обсуждаться отдельное соглашение Украины и США о гарантиях безопасности, которое, по его словам, «хорошо проработано». Также будут обсуждаться экономические соглашения, однако они пока «проработаны на базовом уровне».

24 декабря Зеленский огласил журналистам план из 20 пунктов, который Украина обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время, безъядерный статус Украины, гарантии безопасности Киеву по образцу ст. 5 договора НАТО, вступление Украины в ЕС в определенное время, введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам, свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы, обмен пленными по формуле «всех на всех», проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС. -0-

