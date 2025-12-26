Зеленский планирует обсудить с Трампом вопросы Донбасса и ЗАЭС

«Что касается чувствительных вопросов — мы будем обсуждать и Донбасс, и Запорожскую станцию», — сказал он. При этом Владимир Зеленский утверждает, что в целом план из 20 пунктов согласован между Украиной и США «на 90%». В частности, по его словам, «американская сторона слышит» Украину в вопросе сохранения численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек. «Наша задача — сделать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто, и никто не говорит, что 100% будет сразу, но тем не менее мы должны на каждой такой встрече приближать результаты», — сказал он.