«Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению [украинского конфликта], но от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность, особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать», — сказал дипломат телеведущей Ольге Скабеевой.