Рябков: Россия и США приблизились к разрешению конфликта на Украине

«Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению [украинского конфликта], но от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность, особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать», — сказал дипломат телеведущей Ольге Скабеевой.
Также Рябков считает некорректным говорить о сроках урегулирования на Украине, поскольку важны не даты, а решение сути вопроса.
«Никакие искусственные сроки здесь не помогут. Никакие дедлайны — 9 дней, 90 дней, как угодно — они не помогают реальной работе», — сказал дипломат. По его мнению, «нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса».
«Есть с нашей стороны полная готовность. Мы ждем такого же подхода с той стороны», — отметил Рябков.
Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что «некоторые говорят о других сроках демагогически, заявляя о том, что Россия может хоть завтра прекратить этот конфликт». «Это подлая постановка вопроса, начисто перечеркивающая все то, что мы годами, долгими переговорными сессиями, выступлениями с высоких трибун объясняли западному и всему мировому сообществу — без правильного решения проблем, которые являются первоисточником этого кризиса, требующими решения проблем, без этого не получится выход на окончательную договоренность», — указал Рябков.