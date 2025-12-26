«Нормативная лавина». ЕС обновил бюрократический рекорд по числу подзаконных актов

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз, который официально пообещал сократить бюрократию и упростить правила для бизнеса, на практике продолжает наращивать регуляторную нагрузку. Об этом пишет немецкая газета Bild.
В докладе немецкого промышленного объединения Gesamtmetall говорится, что с января по конец октября 2025 года ЕК приняла 952 так называемых исполнительных правовых акта. Это рекорд за все время наблюдений.
Речь идет о документах, которые детализируют и фактически запускают в работу уже принятые нормы Евросоюза. В частности, в них указывается, как в странах ЕС измерять энергоэффективность бытовой техники, а также какие данные производители обязаны указывать.
В публикации Bild говорится, что за тот же период 2024 года было принято 898 таких актов, а в 2023 году — 854. По мнению промышленников, эта «нормативная лавина» делает производство в Европе все более сложным и дорогим.
Глава Gesamtmetall Оливер Цандер считает происходящее тревожным сигналом. «Это регулирование и бюрократию, которые все сильнее душат компании, нужно менять. Иначе ЕС скоро будет играть в экономике лишь во второй лиге», — сказал он. Цандер подчеркнул, что Евросоюз уже не первый год провозглашает цель стать самой конкурентоспособной экономикой мира, однако вместо этого «продолжает отставать».-0-