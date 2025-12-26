Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нормативная лавина». ЕС обновил бюрократический рекорд по числу подзаконных актов

В докладе немецкого промышленного объединения Gesamtmetall говорится, что с января по конец октября 2025 года ЕК приняла 952 так называемых исполнительных правовых акта. Это рекорд за все время наблюдений.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз, который официально пообещал сократить бюрократию и упростить правила для бизнеса, на практике продолжает наращивать регуляторную нагрузку. Об этом пишет немецкая газета Bild.

В докладе немецкого промышленного объединения Gesamtmetall говорится, что с января по конец октября 2025 года ЕК приняла 952 так называемых исполнительных правовых акта. Это рекорд за все время наблюдений.

Речь идет о документах, которые детализируют и фактически запускают в работу уже принятые нормы Евросоюза. В частности, в них указывается, как в странах ЕС измерять энергоэффективность бытовой техники, а также какие данные производители обязаны указывать.

В публикации Bild говорится, что за тот же период 2024 года было принято 898 таких актов, а в 2023 году — 854. По мнению промышленников, эта «нормативная лавина» делает производство в Европе все более сложным и дорогим.

Глава Gesamtmetall Оливер Цандер считает происходящее тревожным сигналом. «Это регулирование и бюрократию, которые все сильнее душат компании, нужно менять. Иначе ЕС скоро будет играть в экономике лишь во второй лиге», — сказал он. Цандер подчеркнул, что Евросоюз уже не первый год провозглашает цель стать самой конкурентоспособной экономикой мира, однако вместо этого «продолжает отставать».-0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше