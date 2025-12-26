Итальянские силовики изъяли почти полтонны кокаина, замаскированного под арахис

Итальянские правоохранители рассказали, что порту Джойя-Тауро им удалось изъять одну из крупнейших партий запрещенного вещества за несколько лет. Кокаин был спрятан в мешках с арахисом.
400 блоков, общий вес которых превысил 435 килограммов, положили примерно в тысячу мешков арахиса. Стоимость груза могла бы составить 70 миллионов евро.
Груз оказался вторым за короткий срок, предыдущая партия весом 248 килограммов перевозилась в мешках с кунжутом.
Читайте материал «80,8 процента россиян заявили о доверии Путину».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.