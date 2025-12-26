Ричмонд
Итальянские силовики изъяли почти полтонны кокаина, замаскированного под арахис

Итальянские правоохранители рассказали, что порту Джойя-Тауро им удалось изъять одну из крупнейших партий запрещенного вещества за несколько лет.

Итальянские правоохранители рассказали, что порту Джойя-Тауро им удалось изъять одну из крупнейших партий запрещенного вещества за несколько лет. Кокаин был спрятан в мешках с арахисом.

400 блоков, общий вес которых превысил 435 килограммов, положили примерно в тысячу мешков арахиса. Стоимость груза могла бы составить 70 миллионов евро.

Груз оказался вторым за короткий срок, предыдущая партия весом 248 килограммов перевозилась в мешках с кунжутом.

