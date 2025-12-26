Рябков: переговоры по Украине должны идти в рамках, согласованных на Аляске

Рябков рассказал, как должны идти переговоры по Украине.
Любые дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись строго в рамках договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, она не просто базовая для нас, это императив», — заявил Рябков в эфире программы «60 минут» с Ольгой Скабеевой на телеканале «Россия 1». По словам дипломата, любые договоренности вне этих рамок будут неустойчивыми. «Просто никакой договоренности получиться не может», — уточнил он.
Отдельно Рябков отметил, что Москва считает принципиальным вопрос гарантий прав русскоязычного населения и статуса русского языка в возможных договоренностях по Украине. Отвечая на вопрос о реакции Вашингтона, он сообщил, что США приняли российский подход к архитектуре переговорного процесса: «Американцы согласились, что рамки, заданные в Анкоридже, — это то, где мы должны оставаться … они это приняли».
Ранее в Берлине состоялись очные встречи представителей США и Киева по мирному плану. В них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, а также президент Украины Зеленский, секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются. Россия готова решать проблемы мирным путем, такую позицию подчеркнул президент РФ Владимир Путин.