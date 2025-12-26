Рябков: переговоры по Украине должны идти в рамках, согласованных на Аляске

Отдельно Рябков отметил, что Москва считает принципиальным вопрос гарантий прав русскоязычного населения и статуса русского языка в возможных договоренностях по Украине. Отвечая на вопрос о реакции Вашингтона, он сообщил, что США приняли российский подход к архитектуре переговорного процесса: «Американцы согласились, что рамки, заданные в Анкоридже, — это то, где мы должны оставаться … они это приняли».