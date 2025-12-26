Рябков заявил, что разрешение украинского конфликта близко.
Россия и США близки к разрешению украинского конфликта, осталось только сделать «последний рывок». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«25 декабря 2025 года — это как рубеж, когда мы приблизились к решению [украинского конфликта]… Сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность, зависит от политической воли второй стороны», — сказал Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». Он особо отметил, что Киев и страны Евросоюза удвоили усилия для срыва этой договоренности.