Рябков: риск ядерного конфликта между РФ и США еще не устранен

Рябков заявил, что РФ хотела бы, чтобы администрация Трампа проявляла максимальную ответственность в отношениях со страной.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о сохраняющемся риске прямого столкновения между Россией и США. Многое зависит от того, как в дальнейшем поведет себя администрация лидера США Дональда Трампа.
«Сейчас в силу того, что контакты интенсифицировались, идет деловой, предметный разговор, я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю вот именно этой ядерной пропасти, но для того чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия. Есть такой риск подобного столкновения, он до конца не устранен», — заявил Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире программы «60 минут». Информацию передает телеканал «Вести».
Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на проявление максимальной ответственности со стороны команды Трампа в отношениях с Россией. Именно к этому страна и призывает Штат. По всем каналам связи были переданы сигналы с призывом окончательно перейти к подлинным, существенным договоренностям, добавил заместитель министра.
Ранее Рябков на заседании дискуссионного клуба «Валдай» подчеркивал, что Россия не намерена нападать на страны ЕС и НАТО и даже готова зафиксировать это юридически. Однако именно Запад, по его словам, создает стратегические риски, мешая налаживанию диалога Москвы и Вашингтона. Тогда же он напоминал, что администрация Джо Байдена серьезно ухудшила отношения РФ и США, а неопределенность вокруг будущего ДСНВ после 2026 года усиливает угрозы для стратегической стабильности.