В МИД России прокомментировали план главаря киевского режима Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что это положение кардинально отличается от американской инициативы. Об этом дипломат рассказал журналистке Ольге Скабеевой.
Украина распространила план урегулирования, но он кардинально отличается от работы, которая сейчас идет с Вашингтоном, подытожил Рябков в интервью.
Напомним, Россия не раз говорила о том, что ценит старания президента США Дональда Трампа по Украине. В Кремле отмечали, что Москва готова к диалогу с любой страной, но необходимо двигаться к справедливому диалогу, учитывая интересы РФ. Президент России Владимир Путин уже обозначал, что Москва хочет добиться урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, но для этого нужно сосредоточиться на первопричинах.