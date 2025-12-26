В МИД РФ прокомментировали план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

Напомним, Россия не раз говорила о том, что ценит старания президента США Дональда Трампа по Украине. В Кремле отмечали, что Москва готова к диалогу с любой страной, но необходимо двигаться к справедливому диалогу, учитывая интересы РФ. Президент России Владимир Путин уже обозначал, что Москва хочет добиться урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, но для этого нужно сосредоточиться на первопричинах.