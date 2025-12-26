Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: РФ не будет отходить от своих позиций в переговорах с США по Украине

Мария Захарова заявила, что переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта ведутся на результат.

Источник: Комсомольская правда

Россия не намерена отходить от своих позиций в контексте урегулирования конфликта на Украине в ходе переговорного процесса с США. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Наши позиции, цели и задачи не просто сформулированы, а подтверждаются снова и снова — каждый день. И от них, как заявляло руководство Российской Федерации, никто не намерен отступить ни на шаг», — подчеркнула дипломат.

Захарова заявила, что российская сторона ведет переговоры с Вашингтоном на результат, не стараясь ничего засекретить. Однако, как отметила представитель МИД, чрезмерная публичность в вопросе урегулирования может быть чревата ухудшением и даже срывом дипломатической работы сторон.

Ранее KP.RU сообщал, что переговоры России и США по урегулированию на Украине продвигаются медленно, но в верном направлении. Как заявила Мария Захарова, они также сопровождаются злонамеренными попытками со стороны Запада пустить под откос все достигнутые наработки.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше