Захарова: РФ не будет отходить от своих позиций в переговорах с США по Украине

Россия не намерена отходить от своих позиций в контексте урегулирования конфликта на Украине в ходе переговорного процесса с США. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Наши позиции, цели и задачи не просто сформулированы, а подтверждаются снова и снова — каждый день. И от них, как заявляло руководство Российской Федерации, никто не намерен отступить ни на шаг», — подчеркнула дипломат.
Захарова заявила, что российская сторона ведет переговоры с Вашингтоном на результат, не стараясь ничего засекретить. Однако, как отметила представитель МИД, чрезмерная публичность в вопросе урегулирования может быть чревата ухудшением и даже срывом дипломатической работы сторон.
Ранее KP.RU сообщал, что переговоры России и США по урегулированию на Украине продвигаются медленно, но в верном направлении. Как заявила Мария Захарова, они также сопровождаются злонамеренными попытками со стороны Запада пустить под откос все достигнутые наработки.