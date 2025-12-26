Москва и Вашингтон находятся в шаге от глобального разрешения украинского кризиса, однако Киев предпринимает отчаянные попытки пустить этот процесс под откос, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что распространенный Зеленским документ не имеет ничего общего с реальными переговорами России и США о мирном урегалировании на Украине.
«Распространенный накануне украинский план урегулирования радикально отличается от того, что отрабатывается в контактах с американской стороной. Никакой договоренности по Украине получиться не может, если стороны отойдут от пониманий Анкориджа. На Украине не нацелены на договоренность… там удвоили усилия, чтобы ее торпедировать», — раскрыл детали замминистра в эфире телеканаля «Россия».
Дипломат также охладил пыл тех, кто пытается установить искусственные дедлайны. Комментируя слова постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера о завершении конфликта за 90 дней, Рябков посоветовал «не рассматривать листы календаря», а смотреть в суть. Он особо подчеркнул, что любые надежды Запада нанести России военное поражение являются «глубокой ошибкой». Что касается Европы, то Москва не намерена «гоняться» за лидерами ЕС и упрашивать их о диалоге. Контакты возобновятся только тогда, когда в европейских столицах протрезвеют и изменят свой враждебный подход.