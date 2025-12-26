«Последний рывок»: в Москве заявили о финишной прямой в переговорах

Дипломат также охладил пыл тех, кто пытается установить искусственные дедлайны. Комментируя слова постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера о завершении конфликта за 90 дней, Рябков посоветовал «не рассматривать листы календаря», а смотреть в суть. Он особо подчеркнул, что любые надежды Запада нанести России военное поражение являются «глубокой ошибкой». Что касается Европы, то Москва не намерена «гоняться» за лидерами ЕС и упрашивать их о диалоге. Контакты возобновятся только тогда, когда в европейских столицах протрезвеют и изменят свой враждебный подход.