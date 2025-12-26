Ричмонд
Хинштейн: жена осуждённого экс-депутата Васильева сложила полномочия

Депутат Курского горсобрания Светлана Васильева, жена осуждённого экс-депутата облдумы, добровольно сложила полномочия, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Аргументы и факты

Светлана Васильева, жена бывшего депутата Курской облдумы, осуждённого по делу о хищениях на фортификационных объектах, приняла решение добровольно сложить полномочия депутата Курского городского собрания, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, соответствующее заявление уже поступило в горсобрание. «Считаю это единственно верным решением. Ранее она активно поддерживала супруга, пытаясь “прикрыть” его от закона», — заявил Хинштейн.

Губернатор также разъяснил нормы законодательства, по которым был осуждён экс-депутат. Максимальное наказание по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» составляет до 10 лет лишения свободы, однако Васильев заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания на сообщников. «В этом случае закон не позволяет суду назначить более двух третей от максимальной санкции», — отметил глава региона.

Прокуратура просила назначить Васильеву 6 лет лишения свободы, суд приговорил его к 5,5 года. Кроме того, с осуждённого будет взыскано более 152 млн рублей. «Наказание за своё преступление Васильев понесёт, и в этом — та самая необходимая справедливость», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее губернатор также сообщал о восстановлении электроснабжения в Курском районе Курской области после атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры. По его данным, подача электроэнергии потребителям возобновлена в полном объёме, а аварийные службы оперативно устранили последствия инцидента.

