Хинштейн: жена осуждённого экс-депутата Васильева сложила полномочия

Губернатор также разъяснил нормы законодательства, по которым был осуждён экс-депутат. Максимальное наказание по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» составляет до 10 лет лишения свободы, однако Васильев заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания на сообщников. «В этом случае закон не позволяет суду назначить более двух третей от максимальной санкции», — отметил глава региона.