Хинштейн: жена осуждённого экс-депутата Васильева сложила полномочия

Светлана Васильева, жена бывшего депутата Курской облдумы, осуждённого по делу о хищениях на фортификационных объектах, приняла решение добровольно сложить полномочия депутата Курского городского собрания, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, соответствующее заявление уже поступило в горсобрание. «Считаю это единственно верным решением. Ранее она активно поддерживала супруга, пытаясь “прикрыть” его от закона», — заявил Хинштейн.
Губернатор также разъяснил нормы законодательства, по которым был осуждён экс-депутат. Максимальное наказание по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» составляет до 10 лет лишения свободы, однако Васильев заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания на сообщников. «В этом случае закон не позволяет суду назначить более двух третей от максимальной санкции», — отметил глава региона.
Прокуратура просила назначить Васильеву 6 лет лишения свободы, суд приговорил его к 5,5 года. Кроме того, с осуждённого будет взыскано более 152 млн рублей. «Наказание за своё преступление Васильев понесёт, и в этом — та самая необходимая справедливость», — подчеркнул Хинштейн.
Ранее губернатор также сообщал о восстановлении электроснабжения в Курском районе Курской области после атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры. По его данным, подача электроэнергии потребителям возобновлена в полном объёме, а аварийные службы оперативно устранили последствия инцидента.