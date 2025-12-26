Рябков: Риск ядерного конфликта между Россией и США не устранен

«Сейчас в силу того, что контакты интенсифицировались, идет деловой, предметный разговор, я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю вот именно этой ядерной пропасти, но для того чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия. Есть такой риск подобного столкновения, он до конца не устранен», — говорит Рябков.