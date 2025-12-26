Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: Риск ядерного конфликта между Россией и США не устранен

Рябков заявил, что Россия посылает сигналы США о ядерном урегулировании.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил обеспокоенность возможностью ядерного конфликта в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». Он подчеркнул, что Россия настойчиво призывает США к конструктивным переговорам и достижению конкретных соглашений.

«Сейчас в силу того, что контакты интенсифицировались, идет деловой, предметный разговор, я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю вот именно этой ядерной пропасти, но для того чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия. Есть такой риск подобного столкновения, он до конца не устранен», — говорит Рябков.

Дипломат акцентировал внимание на том, что Москва ожидает от команды Трампа максимальной ответственности в отношениях с Россией. Именно это наша страна предлагает Штатам и ждет того же в ответ. По всем доступным каналам были направлены сигналы с призывом окончательно перейти к реальным и значимым договоренностям, отметил заместитель министра.

Ранее KP.RU сообщил, что Китай опасается роста ядерной угрозы из-за действий Дональда Трампа на международной арене.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше