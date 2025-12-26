Рябков: Риск ядерного конфликта между Россией и США не устранен

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил обеспокоенность возможностью ядерного конфликта в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». Он подчеркнул, что Россия настойчиво призывает США к конструктивным переговорам и достижению конкретных соглашений.
«Сейчас в силу того, что контакты интенсифицировались, идет деловой, предметный разговор, я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю вот именно этой ядерной пропасти, но для того чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия. Есть такой риск подобного столкновения, он до конца не устранен», — говорит Рябков.
Дипломат акцентировал внимание на том, что Москва ожидает от команды Трампа максимальной ответственности в отношениях с Россией. Именно это наша страна предлагает Штатам и ждет того же в ответ. По всем доступным каналам были направлены сигналы с призывом окончательно перейти к реальным и значимым договоренностям, отметил заместитель министра.
Ранее KP.RU сообщил, что Китай опасается роста ядерной угрозы из-за действий Дональда Трампа на международной арене.