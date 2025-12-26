Ричмонд
Рябков заявил, что возможность развала Украины остается «открытым вопросом»

Замруководителя МИД России заявил, что возможность развала Украины не является в полной мере «умозрительной», а «реалистичной».

Замруководителя МИД России заявил, что возможность развала Украины не является в полной мере «умозрительной», а «реалистичной».

Как заявил Рябков в эфире программы «60 минут» «России 1», вероятность подобного события — «вопрос открытый».

В вопросе будущего Украины многое зависит от России, защищающей свой глубинный фундаментальный интерес во всех его проявлениях, сказал Рябков.

