Рябков: план Украины из 20 пунктов радикально отличается от наработок США и РФ

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил о существенных расхождениях между предложенным Украиной планом урегулирования и теми договоренностями, которые обсуждались с Соединенными Штатами. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «60 минут».

Источник: РИА "Новости"

«Мы видели, что в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели», — сказал Рябков.

Он отметил, что США согласились с тем, что необходимо придерживаться рамок, установленных в Анкоридже, и «наполнять конкретикой» эти рамки. «Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность, просто никакой договоренности получиться не может», — отметил Рябков.

Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
