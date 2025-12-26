Рябков: план Украины из 20 пунктов радикально отличается от наработок США и РФ

«Мы видели, что в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели», — сказал Рябков.
Он отметил, что США согласились с тем, что необходимо придерживаться рамок, установленных в Анкоридже, и «наполнять конкретикой» эти рамки. «Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность, просто никакой договоренности получиться не может», — отметил Рябков.