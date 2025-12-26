Рябков: В настоящий момент не стоит называть конкретные даты урегулирования

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не намерена отходить от своих позиций в переговорном процессе с США по урегулированию на Украине. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва постоянно подтверждает свои цели и задачи, ведя переговоры на результат.