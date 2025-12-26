Рябков: В настоящий момент не стоит называть конкретные даты урегулирования

Называть какие-либо сроки урегулирования вооруженного конфликта на Украине в настоящий момент не стоит, а ставить конкретные даты сейчас некорректно. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«От политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — отметил дипломат.
По словам Рябкова, Россия и США приблизились к разрешению конфликта. Однако никакой договоренности по Украине может не получиться, если стороны переговоров отойдут от пониманий, достигнутых в ходе российско-американского саммита в Анкоридже.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не намерена отходить от своих позиций в переговорном процессе с США по урегулированию на Украине. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва постоянно подтверждает свои цели и задачи, ведя переговоры на результат.