«Ампутировать ногу»: экс-генпрокурор Украины призвал к «позорному миру»

«И если какой-то проходимец взялся за профессию хирурга, а у его больного в результате полная гангрена ноги, то ногу придется ампутировать. Нет иного выхода. Иначе умрет больной. Поэтому мы будем тоже за мирный план, но с однозначной уголовной ответственностью за государственную измену, которую совершили в ходе войны», — заявил политик.