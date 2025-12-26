Ричмонд
МИД заявил, что новый план Украины «радикально отличается» от обсуждавшегося

План по урегулированию украинского конфликта, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, «радикально отличается» от того, что обсуждается между Россией и Соединенными Штатами Америки. С таким заявлением в пятницу, 26 декабря, выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут».

— Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной, — пояснил Рябков в эфире.

24 декабря Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах Америки. Так, США, НАТО и Евросоюз предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру статьи 5, а в случае нападения на страну будет дан военный ответ и восстановятся санкции.

На идеи Зеленского уже отреагировали и в Государственной думе РФ. Депутат от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что план украинского президента содержит угрозы национальной безопасности России.

