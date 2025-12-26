Голосование на выборах в Украине может частично пройти в онлайн-формате

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил рабочей группе по организации выборов в Украине проработать возможность их проведения в офлайн- и онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС.
«Я надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно проработает, можно ли провести гибридное голосование онлайн и офлайн, — сказал он на заседании группы, которое транслировалось на сайте Рады. — Нам надо сосредоточиться на максимизации явки. Максимизация явки может быть за счет того, что мы расширим возможности голосования — либо дадим несколько дней, либо дадим возможность голосовать онлайн».
Давид Арахамия добавил, что онлайн-формат необходим, в том числе для организации голосования внутренних беженцев, которые выехали из восточных районов страны, но никак не зарегистрировали свое новое место проживания, чтобы не подпасть под мобилизацию. «Как их привести на участки, мы не понимаем. Если же будет очень маленькая явка, это даст нашим противникам сказать, что выборы были нелегитимными», — добавил он.
В Украине голосование на выборах всех уровней в онлайн-формате ранее не проводилось. Оппозиция в Раде выступает против онлайн-голосования, опасаясь, что Зеленский и его окружение могут использовать его для фальсификации результатов выборов. -0-