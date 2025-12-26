Трамп призвал покончить с затягиванием дебатов в сенате

«Филибастер» — это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании кабмина. Ранее Трамп неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть «умной партией».
«Пора положить конец правилу филибастера», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, прикрепив ссылку на статью министра финансов США Скотта Бессента, в которой тот приводит аргументы в пользу отмены правила.
Глава минфина, в частности, подчеркнул, что правило филибастера долгие годы романтизировалось как «средство защиты сената от поспешных решений», однако со временем превратилось в «постоянное право вето для меньшинства и повод для паралича».
В 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы кабмина продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце этого года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.