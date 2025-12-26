На Украине предложили провести выборы в гибридном формате

Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил гибридный формат проведения выборов в стране. Об этом он заявил в ходе заседания рабочей группы Верховной рады.
«На самом деле сложная тема надо будет решить вопрос — делать это несколько дней или возвращаться снова к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов», — рассказал Арахамия.
Глава фракции Владимира Зеленского отметил, что голосование можно будет провести, используя онлайн и офлайн форматы. Это необходимо в условиях ограниченной пропускной возможности на избирательных участках за границей, где также находятся граждане Украины.
По словам Арахамии, некоторые страны ограничивают открытие участков для голосования. Трудности также могут возникнуть с участием внутренне перемещенных лиц, часть из которых не зарегистрирована. Все это критично для явки избирателей, поскольку низкая активность чревата подрывом легитимности выборов.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин призвал дать право голоса украинцам, проживающим на территории РФ, в случае проведения выборов на Украине. Глава государства напомнил, что на территории страны проживает от 5 до 10 миллионов граждан Украины, обладающих правом голоса.