Москва призвала Европу подумать о предотвращении войны

В Москве выступили с жестким предостережением в адрес западных стратегов, которые всерьез рассматривают сценарии прямого военного столкновения. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия» напомнил, что речь идет о противостоянии с ядерной сверхдержавой.
«Глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран под натовскими знаменами. Они забывают или преднамеренно делают вид, что не замечают этого, что в данном случае речь идет о попытке победить ядерную державу. Это по определению невозможно… Это заведомо путь в никуда, в катастрофу», — объяснил замминистра.
Дипломат призвал западные элиты прекратить заниматься гаданием и высчитывать даты начала «большой войны». Вместо спекуляций о наихудших сценариях им следует экстренно заняться поиском способов ее предотвращения.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство неоднократно указывало на беспрецедентную военную активность альянса у западных рубежей РФ.