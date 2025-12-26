Москва призвала Европу подумать о предотвращении войны

«Глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран под натовскими знаменами. Они забывают или преднамеренно делают вид, что не замечают этого, что в данном случае речь идет о попытке победить ядерную державу. Это по определению невозможно… Это заведомо путь в никуда, в катастрофу», — объяснил замминистра.