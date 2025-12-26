Рябков прокомментировал предлагаемую Киевом версию проекта урегулирования

20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские СМИ утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.