Рябков прокомментировал предлагаемую Киевом версию проекта урегулирования

Замруководителя МИД России заявил в эфире программы «60 минут» «России 1», что план урегулирования украинского конфликта, предлагаемый Киевом, если таковой «вообще можно считать планом», отличается от обсуждаемого с американской стороной.
20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские СМИ утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.
Впоследствии украинские СМИ опубликовали план, который, как утверждается, был предложен Киевом. Среди его положений отказ отвести войска.
