Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков прокомментировал предлагаемую Киевом версию проекта урегулирования

Замруководителя МИД России заявил в эфире программы «60 минут» «России 1», что план урегулирования украинского конфликта, предлагаемый Киевом, если таковой «вообще можно считать планом», отличается от обсуждаемого с американской стороной.

Замруководителя МИД России заявил в эфире программы «60 минут» «России 1», что план урегулирования украинского конфликта, предлагаемый Киевом, если таковой «вообще можно считать планом», отличается от обсуждаемого с американской стороной.

20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские СМИ утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

Впоследствии украинские СМИ опубликовали план, который, как утверждается, был предложен Киевом. Среди его положений отказ отвести войска.

Читайте материал «80,8 процента россиян заявили о доверии Путину».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.