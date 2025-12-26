Ричмонд
Переговоры по Украине должны идти в рамках, согласованных на Аляске, заявил Рябков

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны строго оставаться в рамках, определённых во время саммита в Анкоридже. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Источник: Life.ru

По словам дипломата, выход за эти рамки сделает любую возможную договорённость неустойчивой или невозможной. Рябков сообщил, что американская сторона согласилась с тем, что договорённости на Аляске являются основой, которую необходимо наполнять конкретными деталями. Он также заверил, что Россия не забывает о ключевых для себя аспектах урегулирования, включая гарантии прав русскоязычного населения и статус русского языка.

Ранее Сергей Рябков заявил, что план мирного урегулирования из 20 пунктов, представленный Владимиром Зеленским, коренным образом отличается от документа, который обсуждается на переговорах между Россией и США. Дипломат подчеркнул, что украинский документ, если его вообще можно считать планом, радикально расходится с 27 пунктами, которые российская и американская стороны детально прорабатывали в контактах с начала декабря.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

