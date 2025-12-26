Переговоры по Украине должны идти в рамках, согласованных на Аляске, заявил Рябков

По словам дипломата, выход за эти рамки сделает любую возможную договорённость неустойчивой или невозможной. Рябков сообщил, что американская сторона согласилась с тем, что договорённости на Аляске являются основой, которую необходимо наполнять конкретными деталями. Он также заверил, что Россия не забывает о ключевых для себя аспектах урегулирования, включая гарантии прав русскоязычного населения и статус русского языка.