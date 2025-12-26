Администрация США ранее объявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле неоднократно повторяли, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.