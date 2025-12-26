Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп, Зеленский и лидеры ЕС проведут онлайн-встречу, сообщает Axios

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Источник: Reuters

По сведениям журналиста Axios Барака Равида, Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье.

«Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу», — говорится в публикации портала со ссылкой на украинское официальное лицо.

По данным портала, темой станут переговоры по украинскому урегулированию.

Администрация США ранее объявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле неоднократно повторяли, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше