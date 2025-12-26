Кимаковский: ВСУ стягивают силы к Краматорску, Дружковке и Славянску

«Учитывая, что ВСУ стягивают самые боеспособные части к Краматорску, Дружковке и Славянску, можно сделать вывод, что командование в Киеве боится потерять эти важные опорные пункты, а потому будут проводиться дополнительные оборонительные мероприятия. Также я не исключаю, что, укрепив эти города, ВСУ попытаются оттуда нанести удар по российским позициям, чтобы отбить те населенные пункты, которые находятся под контролем России», — пояснил депутат.