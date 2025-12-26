Euractiv: Европа намерена согласовать гарантии безопасности Украине в январе

Европейские страны планируют завершить согласование пакета гарантий безопасности для Украины уже в январе 2026 года. Об этом сообщает издание Euractiv.
Как пишет издание, это решение предоставит Киеву «чёткую» картину долгосрочной поддержки. Работа над гарантиями ведётся несколько месяцев под руководством Франции и Великобритании.
«Десятки стран… работали над гарантиями безопасности, включающими развертывание западных войск в Украине, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое», — говорится в публикации.
Там добавили, что некоторые пункты все еще обсуждают с США.
