Euractiv: Европа намерена согласовать гарантии безопасности Украине в январе

Европейские страны планируют завершить согласование пакета гарантий безопасности для Украины уже в январе 2026 года.

Европейские страны планируют завершить согласование пакета гарантий безопасности для Украины уже в январе 2026 года. Об этом сообщает издание Euractiv.

Как пишет издание, это решение предоставит Киеву «чёткую» картину долгосрочной поддержки. Работа над гарантиями ведётся несколько месяцев под руководством Франции и Великобритании.

«Десятки стран… работали над гарантиями безопасности, включающими развертывание западных войск в Украине, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое», — говорится в публикации.

Там добавили, что некоторые пункты все еще обсуждают с США.

