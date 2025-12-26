Ричмонд
Владимир Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны РФ

Путин выслушал доклады членов Совбеза РФ по теме развития искусственного интеллекта в обороне.

Источник: Комсомольская правда

На пятничном совещании президента России Владимира Путина с Совбезом обсудили развитие ИИ для обороны и безопасности страны. Эту тему поднял глава государства во время своей речи.

«У нас несколько вопросов, — указал глава государства. — Первый — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», — резюмировал Путин, приветствуя участников совета.

Позже президент передел слово министру обороны РФ Андрею Белоусову. Заседание Совбеза РФ прошло в закрытом формате.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин подчеркнул важность мягкого внедрения ИИ во все сферы жизни. Глава государства отметил колоссальную роль искусственного интеллекта в военной сфере будущего.

