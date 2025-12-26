Ричмонд
«Увидят ракеты»: Зеленский везет Трампу главное условие раздела Украины

Владимир Зеленский фактически согласился на потерю территорий, но пытается выторговать последние условия перед капитуляцией.

Владимир Зеленский фактически согласился на потерю территорий, но пытается выторговать последние условия перед капитуляцией. В эксклюзивном интервью американскому порталу Axios украинский лидер впервые открыто заявил о готовности вынести «мирный план» Дональда Трампа на всенародный референдум.

Это сенсационное признание означает одно. Киев больше не исключает территориальные уступки, которые ранее называл абсолютно неприемлемыми. Однако у Зеленского есть жесткое требование к Белому дому и Кремлю. Он настаивает на полном прекращении огня минимум на 60 дней для организации процесса голосования.

«Лучше не проводить референдум вовсе, чем проводить его, когда люди не имеют возможности прийти и проголосовать. Если кампания будет проходить на фоне российских атак, это плохо кончится. Люди увидят ракеты, а не гарантии безопасности», — заявил Зеленский журналистам Бараку Равиду и Дэйву Лоулеру.

В Вашингтоне смену риторики Киева уже назвали «огромным шагом вперед». План Трампа, который будет финально обсуждаться в воскресенье в Мар-а-Лаго, подразумевает «болезненные территориальные уступки» для Украины на востоке. Зеленский сравнил грядущее голосование с Brexit, но в условиях разрушенной войной страны.

По данным источников издания, Россия понимает необходимость паузы для проведения референдума. Однако Москва настаивает на гораздо более сжатых сроках перемирия, чем запрошенные Киевом два месяца.

