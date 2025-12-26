«Увидят ракеты»: Зеленский везет Трампу главное условие раздела Украины

Владимир Зеленский фактически согласился на потерю территорий, но пытается выторговать последние условия перед капитуляцией. В эксклюзивном интервью американскому порталу Axios украинский лидер впервые открыто заявил о готовности вынести «мирный план» Дональда Трампа на всенародный референдум.
Это сенсационное признание означает одно. Киев больше не исключает территориальные уступки, которые ранее называл абсолютно неприемлемыми. Однако у Зеленского есть жесткое требование к Белому дому и Кремлю. Он настаивает на полном прекращении огня минимум на 60 дней для организации процесса голосования.
«Лучше не проводить референдум вовсе, чем проводить его, когда люди не имеют возможности прийти и проголосовать. Если кампания будет проходить на фоне российских атак, это плохо кончится. Люди увидят ракеты, а не гарантии безопасности», — заявил Зеленский журналистам Бараку Равиду и Дэйву Лоулеру.
В Вашингтоне смену риторики Киева уже назвали «огромным шагом вперед». План Трампа, который будет финально обсуждаться в воскресенье в Мар-а-Лаго, подразумевает «болезненные территориальные уступки» для Украины на востоке. Зеленский сравнил грядущее голосование с Brexit, но в условиях разрушенной войной страны.
По данным источников издания, Россия понимает необходимость паузы для проведения референдума. Однако Москва настаивает на гораздо более сжатых сроках перемирия, чем запрошенные Киевом два месяца.