«Увидят ракеты»: Зеленский везет Трампу главное условие раздела Украины

«Лучше не проводить референдум вовсе, чем проводить его, когда люди не имеют возможности прийти и проголосовать. Если кампания будет проходить на фоне российских атак, это плохо кончится. Люди увидят ракеты, а не гарантии безопасности», — заявил Зеленский журналистам Бараку Равиду и Дэйву Лоулеру.