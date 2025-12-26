Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры развития ИИ в сфере обороны

Президент России Владимир Путин открыл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, обозначив в качестве приоритетной темы дальнейшее развитие ИИ для укрепления обороноспособности и безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас несколько вопросов. Первый — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», — сказал глава государства, открывая совещание.

После этого президент передал слово министру обороны Андрею Белоусову, который выступил в качестве докладчика.

Ранее Владимир Путин заявил, что прорыв от развития искусственного интеллекта превосходит по масштабу скачка от освоения космоса.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше