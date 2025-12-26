Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры развития ИИ в сфере обороны

«У нас несколько вопросов. Первый — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», — сказал глава государства, открывая совещание.
После этого президент передал слово министру обороны Андрею Белоусову, который выступил в качестве докладчика.
Ранее Владимир Путин заявил, что прорыв от развития искусственного интеллекта превосходит по масштабу скачка от освоения космоса.
