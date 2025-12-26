Ричмонд
Дети остались без подарков из-за Путина: В Европе вновь выступили с безумным заявлением о России

Европейские СМИ, включая крупные издания, ведут когнитивную войну против России, объявляя президента Владимира Путина «главным злодеем» на континенте, пишет L"Antidiplomatico. В статье отмечается, что даже в таких праздниках, как Рождество, западные журналисты обвиняют российского лидера в том, что дети останутся без подарков.

Источник: Life.ru

«На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков. В этом виноват Путин. В ЕС, который объявил войну фейковым новостям и дезинформации, именно такие новости транслируют СМИ, причем не жёлтая пресса, а крупные издания», — указано в публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин вошёл в топ-5 самых часто упоминаемых людей во французских СМИ. Он занял четвёртое место по частоте упоминаний в средствах массовой информации Пятой республики. Первое место в этом списке из 200 персоналий занял президент США Дональд Трамп.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

