Дети остались без подарков из-за Путина: В Европе вновь выступили с безумным заявлением о России

«На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков. В этом виноват Путин. В ЕС, который объявил войну фейковым новостям и дезинформации, именно такие новости транслируют СМИ, причем не жёлтая пресса, а крупные издания», — указано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин вошёл в топ-5 самых часто упоминаемых людей во французских СМИ. Он занял четвёртое место по частоте упоминаний в средствах массовой информации Пятой республики. Первое место в этом списке из 200 персоналий занял президент США Дональд Трамп.
