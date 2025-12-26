«Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу», — говорится в публикации.
Как передаёт портал, главной темой переговоров станут вопросы, связанные с урегулированием на Украине.
Ранее стало известно, что мирный план Владимира Зеленского, предполагающий сохранение многотысячной украинской армии, свидетельствует о подготовке к дальнейшему продолжению конфликта с Россией. Предложение сохранить вооружённые силы в составе 800 тысяч военнослужащих несовместимо с логикой мирного урегулирования и указывает на намерение вести длительные боевые действия.
