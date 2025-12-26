Ранее стало известно, что мирный план Владимира Зеленского, предполагающий сохранение многотысячной украинской армии, свидетельствует о подготовке к дальнейшему продолжению конфликта с Россией. Предложение сохранить вооружённые силы в составе 800 тысяч военнослужащих несовместимо с логикой мирного урегулирования и указывает на намерение вести длительные боевые действия.