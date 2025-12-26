Ричмонд
В США анонсировали онлайн-встречу Трампа, Зеленского и лидеров ЕС по Украине

В субботу, 27 декабря, запланирована онлайн-конференция с участием президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров. Основной темой обсуждения станет поиск путей урегулирования украинского конфликта, сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.

«Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу», — говорится в публикации.

Как передаёт портал, главной темой переговоров станут вопросы, связанные с урегулированием на Украине.

Ранее стало известно, что мирный план Владимира Зеленского, предполагающий сохранение многотысячной украинской армии, свидетельствует о подготовке к дальнейшему продолжению конфликта с Россией. Предложение сохранить вооружённые силы в составе 800 тысяч военнослужащих несовместимо с логикой мирного урегулирования и указывает на намерение вести длительные боевые действия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

