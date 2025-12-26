Так называемый «мирный план» Владимира Зеленского из 20 пунктов содержит критические ошибки и сознательные упущения. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X (бывший Twitter) заявил о нежизнеспособности этого документа. Эксперт выделил три ключевых аспекта, которые Киев намеренно проигнорировал. Это вопрос нейтралитета и отказа от вступления в НАТО, будущий статус страны, а также конституционные гарантии для русского языка и свободы вероисповедания.
«Эти три упущения — красная линия, о которой никто на Западе не хочет говорить. Это причина, по которой план Зеленского, возможно, уже обречен на провал», — подчеркнул офицер.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также подтвердил серьезный разрыв в позициях. По его словам, распространяемая украинской стороной версия урегулирования радикально отличается от той повестки, которую Москва отрабатывает в контактах с представителями Белого дома.