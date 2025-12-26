Ричмонд
Трамп, Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-встречу перед переговорами

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров проведут онлайн-встречу в субботу для обсуждения мирного урегулирования.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров проведут онлайн-встречу в субботу для обсуждения мирного урегулирования. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

«Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу», — пишет издание.

Темой видеоконференции станут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский сообщил, что в ближайшее время отправится в США и встретится с Трампом в его резиденции. Он также заявил, что обсудит с Трампом Донбасс и ЗАЭС.

