Трамп, Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-встречу перед переговорами

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров проведут онлайн-встречу в субботу для обсуждения мирного урегулирования. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
«Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу», — пишет издание.
Темой видеоконференции станут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Зеленский сообщил, что в ближайшее время отправится в США и встретится с Трампом в его резиденции. Он также заявил, что обсудит с Трампом Донбасс и ЗАЭС.
