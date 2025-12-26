В США считают, что за последние две недели достигнут больший прогресс по Украине, чем за весь 2024 год

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США полагает, что за последние две недели в процессе урегулирования кризиса в Украине был достигнут больший прогресс, чем за весь минувший год. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил американский портал Axios, информирует ТАСС.
«С Россией и Украиной мы продвинулись так далеко, как это было возможно. За последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь 2024 год», — приводит портал слова высокопоставленного американского чиновника. Источник Axios также отметил, что процесс урегулирования движется в верном направлении.
По словам собеседника портала, Соединенные Штаты готовы передать в Сенат американского Конгресса для ратификации документ, в котором будут изложены гарантии безопасности Украине, которые будут схожими с 5-й статьей НАТО.
Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны НАТО. Она обязывает всех участников альянса отвечать на любое нападение на одну из стран НАТО. -0-