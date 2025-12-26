Жена осужденного курского экс-депутата Васильева ушла из горсобрания

Ранее KP.RU сообщил, что суд вынес приговор по делу о хищении средств, направленных на возведение фортификационных сооружений в Курской области. Суд Курска дал Васильеву 5 лет и 6 месяцев колонии. По делу был заявлен гражданский иск на 152,8 млн рублей, он был удовлетворен полностью. Эту сумму с Васильева взыщут солидарно с другим фигурантом дела. Дело бывшего депутата Курска было рассмотрено в особом порядке.