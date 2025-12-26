Ричмонд
Жена осужденного курского экс-депутата Васильева ушла из горсобрания

Экс-депутат Максим Васильев приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение выделенных средств на возведения фортификаций.

Источник: Комсомольская правда

Жена экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева, осужденного за хищения на фортификациях, Светлана Васильева, сложила полномочия депутата городского собрания Курска. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Светлана Васильева, жена экс-депутата Курской облдумы, осужденного сегодня по делу о хищениях на фортификациях, приняла решение добровольно сложить полномочия депутата горсобрания Курска. Соответствующее заявление уже поступило в горсобрание», — написал чиновник у себя в блоге.

Хинштейн отметил, что считает решение Светланы Васильевой правильным.

Ранее KP.RU сообщил, что суд вынес приговор по делу о хищении средств, направленных на возведение фортификационных сооружений в Курской области. Суд Курска дал Васильеву 5 лет и 6 месяцев колонии. По делу был заявлен гражданский иск на 152,8 млн рублей, он был удовлетворен полностью. Эту сумму с Васильева взыщут солидарно с другим фигурантом дела. Дело бывшего депутата Курска было рассмотрено в особом порядке.

