НАБУ сообщило об откатах на тендерах в Минобороны Украины

«Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений министерства обороны Украины предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана привлек двух пособников, должностных лиц министерства обороны Украины и вооруженных сил Украины, а “услуги” оценил в 1,3 миллиона долларов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
Уточняется, что деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки: 100 тысяч долларов до начала конкурса, 400 тысяч долларов — за подписание договора на строительство и 800 тысяч долларов — после завершения первой очереди строительства.
«После начала конкурса застройщик попросил уменьшить сумму до 1 миллиона долларов, на что чиновник согласился. В июне этого года после предоставления застройщиком первого транша в размере 100 тысяч долларов пособников разоблачили с поличным. Детективам удалось собрать доказательства его (экс-чиновника — ред.) участия в преступлении, что стало основанием для сообщения ему о подозрении уже в августе. Сейчас один из пособников уже предстал перед судом. Другой подельник и экс-чиновник находятся под стражей», — уточнили в НАБУ.