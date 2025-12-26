Axios: скорая встреча Трампа с Зеленским говорит о прогрессе в переговорах

Запланированная на ближайшие дни встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Владимиром Зеленским говорит о серьезном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет американский портал Axios.
«Эта встреча является признаком значительного прогресса в переговорах», — считает автор статьи Барак Равид.
Он напомнил, что Трамп обещал встретиться с Зеленским только тогда, когда почувствует, что сделка близка.
Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, в беседе с Axios заявил, что Вашингтон за последние две недели добился "большего прогресса в переговорах с РФ и Украиной, чем за весь прошлый год.
26 декабря газета Kyiv Post писала, что Зеленский может отправиться на переговоры в США 28 декабря. Встреча, предположительно, пройдет в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Ранее о приближении к урегулированию конфликта на Украине заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул, что план, который обсуждают РФ и США, радикально отличается от того, который опубликовал Зеленский.