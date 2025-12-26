В Крыму и Черном море сбили четыре БПЛА

Минобороны России заявило, что российские средства ПВО уничтожили в Крыму и акватории Черного моря четыре украинских БПЛА за три часа.
Беспилотные аппараты были уничтожены в период с 17.00 до 20.00, заявили в оборонном ведомстве.
Один беспилотник был сбит в Черном море, три в Крыму, следует из заявления.
