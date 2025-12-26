«Рождественский “подарок” от Брюсселя? Спасибо, но нет. В рождественском интервью Die Zeit Манфред Вебер заявил, что хочет видеть немецких солдат на Украине под флагом ЕС. Венгрия выступает за мир и не позволит нашей стране или нашим гражданам быть втянутыми в эту логику, движимую войной», — написал Орбан в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.