Венгрия отказывается от «подарка» Брюсселя, заявил помощник Орбана

«Рождественский “подарок” от Брюсселя? Спасибо, но нет. В рождественском интервью Die Zeit Манфред Вебер заявил, что хочет видеть немецких солдат на Украине под флагом ЕС. Венгрия выступает за мир и не позволит нашей стране или нашим гражданам быть втянутыми в эту логику, движимую войной», — написал Орбан в соцсети Х.