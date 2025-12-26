Президенты Польши и США обсудили мирные переговоры по Украине

«Сегодня состоялся очередной телефонный разговор между президентом Польши Каролем Навроцким и президентом США Дональдом Трампом. Сначала президенты обменялись рождественскими поздравлениями. В дальнейшей части беседы Кароль Навроцкий и Дональд Трамп обсудили состояние трансатлантических отношений и региональной безопасности в контексте продолжающейся войны на Украине … с особым акцентом на прогресс в достижении мирных соглашений», — говорится в сообщении.
Также президенты Польши и США обсудили участие Польши в работе G20, польско-американское экономическое сотрудничество и энергетические вопросы, говорится в сообщении канцелярии польского президента.
Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.