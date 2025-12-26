Ричмонд
Путин по видеосвязи провёл совещание Совбеза РФ

Глава Минобороны РФ Белоусов на совещании Совбеза рассказал о мерах развития ИИ в интересах обеспечения нацбезопасности.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 декабря, по видеосвязи провел заседание Совета безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, руководитель Администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Николай Патрушев и т.д.

Первым с докладом о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обеспечения нацбезопасности выступил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

В начале заседания Путин отметил, что на обсуждение будет вынесено несколько вопросов.

Напомним, на предыдущем заседании Совбеза РФ Путин предложил обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ.

