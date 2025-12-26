Путин по видеосвязи провёл совещание Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 декабря, по видеосвязи провел заседание Совета безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, руководитель Администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Николай Патрушев и т.д.
Первым с докладом о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обеспечения нацбезопасности выступил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
В начале заседания Путин отметил, что на обсуждение будет вынесено несколько вопросов.
Напомним, на предыдущем заседании Совбеза РФ Путин предложил обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ.