Минск определил районы боевого патрулирования «Орешника»

«Ракетный комплекс “Орешник” находится на территории Беларуси. Определены районы его боевого патрулирования, проходит слаживание боевых расчетов и привязка к геодезическим координатам для того, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все вот эти мероприятия составляют собой комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты. Поэтому заступление на боевое дежурство — это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения тех задач, которые будут возложены на него», — сказал Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.
Отвечая на вопрос о времени развертывания комплекса, начальник генштаба ответил, что оно бывает различным, зависит от степени готовности и от других элементов. «Но это считанные минуты», — сказал Муравейко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что «первые позиции оборудованы ракетным комплексом “Орешник”. По словам президента, комплекс заступил на боевое дежурство. Лукашенко 22 декабря заявил, что на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов “Орешник”.
В конце прошлого года Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов «Орешник» на первом этапе.
До этого Лукашенко попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский президент ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года.