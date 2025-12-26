Минск определил районы боевого патрулирования «Орешника»

«Ракетный комплекс “Орешник” находится на территории Беларуси. Определены районы его боевого патрулирования, проходит слаживание боевых расчетов и привязка к геодезическим координатам для того, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все вот эти мероприятия составляют собой комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты. Поэтому заступление на боевое дежурство — это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения тех задач, которые будут возложены на него», — сказал Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.