Euractiv узнал дедлайн согласования Европой гарантий для Украины

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американские гарантии безопасности будут представлены в Конгрессе США, причем часть документа будет закрытой. Он назвал эти наработки совместными с США. Президент также перечислил желаемые гарантии: финансирование 800-тысячной армии, пакет вооружений, членство в ЕС и создание «коалиции желающих» из 30 стран для поддержки в воздухе, на земле и на море.