В Германии перспективы трудоустройства для безработных упали до исторического минимума

В материале издания говорится, что внутренний индекс агентства, показывающий вероятность трудоустройства для безработных, обычно находился на уровне примерно семи пунктов, однако сейчас упал до 5,7. По словам Налес, так низко он не опускался никогда. Она также отметила, что теперь проблема больше не ограничивается низкоквалифицированными работниками.