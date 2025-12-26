В Германии перспективы трудоустройства для безработных упали до исторического минимума

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии рынок труда оказался в стагнации: несмотря на рекордное число трудоустроенных граждан, шансы безработных найти работу упали до исторического минимума. Об этом заявила глава Федерального агентства по труду Андреа Налес, пишет немецкая газета Bild.
В материале издания говорится, что внутренний индекс агентства, показывающий вероятность трудоустройства для безработных, обычно находился на уровне примерно семи пунктов, однако сейчас упал до 5,7. По словам Налес, так низко он не опускался никогда. Она также отметила, что теперь проблема больше не ограничивается низкоквалифицированными работниками.
«Фактически уже никто не застрахован, даже инженеры или разработчики программного обеспечения, которые раньше сами диктовали условия», — заявила Андреа Налес.
Кроме того, еще одной проблемой рынка труда является мобильность. Вакансии есть, однако чаще всего не там, где живут соискатели. При этом основными сдерживающими факторами, мешающими людям переезжать, называются нехватка доступного жилья и детских садов там, где есть рабочие места. -0-