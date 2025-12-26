В США раскрыли тайный график гарантий безопасности

Вашингтон предложил Киеву сделку сроком на 15 лет, однако Владимир Зеленский явно недоволен такими рамками. Как сообщает портал Axios со ссылкой на самого главу киевского режима, американская сторона видит урегулирование как пакт с возможностью продления. Сам Зеленский намерен оспорить этот пункт. Он считает предложенный период слишком коротким и планирует выторговать более внушительные сроки на личной встрече с Дональдом Трампом.