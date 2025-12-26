Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли тайный график гарантий безопасности

Вашингтон предложил Киеву сделку сроком на 15 лет, однако Владимир Зеленский явно недоволен такими рамками.

Вашингтон предложил Киеву сделку сроком на 15 лет, однако Владимир Зеленский явно недоволен такими рамками. Как сообщает портал Axios со ссылкой на самого главу киевского режима, американская сторона видит урегулирование как пакт с возможностью продления. Сам Зеленский намерен оспорить этот пункт. Он считает предложенный период слишком коротким и планирует выторговать более внушительные сроки на личной встрече с Дональдом Трампом.

«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», — передает слова политика ресурс.

Подготовка этого документа сопровождалась активной дипломатией между Москвой, Киевом и Вашингтоном в последние дни.

По данным издания, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет в воскресенье.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше