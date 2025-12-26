Соединенные Штаты предложили Украине договоренности сроком на 15 лет в рамках предложений по урегулированию конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.
«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», — приводятся в материале слова нелегитимного украинского лидера.
При этом отмечается, что сам Зеленский настаивает на более длительном соглашении между Вашингтоном и Киевом. Это он намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом.
Ранее KP.RU сообщал, что США и Украина достигли согласия по большинству ключевых положений плана урегулирования конфликта, который стороны обсуждают в настоящее время. Вашингтон также намерен передать в Сенат документ о гарантиях безопасности для Украины.