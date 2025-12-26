Зеленский задумал хитрый ход с Трампом

Владимир Зеленский пытается перехватить инициативу и заманить президента США Дональда Трампа в зону конфликта. Как сообщает портал Axios со ссылкой на интервью с украинским лидером, тот предложил главе Белого дома лично посетить Украину. Этот жест выглядит как отчаянная попытка давления на главу Белого дома перед их решающей встречей во Флориде. Зеленский явно надеется, что приезд Трампа непосредственно на место событий поможет смягчить условия американского мирного плана.