Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия определила районы боевого патрулирования «Орешника» в республике

Глава Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил о проведении сглаживания действий боевых расчетов «Орешника».

Источник: Комсомольская правда

В Белоруссии определили районы боевого патрулирования новейшего ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил страны Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.

«Ракетный комплекс “Орешник” находится на территории Беларуси. Определены районы боевого патрулирования. Заступление на боевое дежурство — это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности», — сообщил он.

В настоящий момент вооруженные силы проводят сглаживание действий боевых расчетов, а также к содержанию «Орешника» в готовности к применению для выполнения установленных задач.

Ранее KP.RU сообщал, что в Государственной думе РФ объяснили, зачем Россия передала «Орешник» Белоруссии. Как заявил депутат ГД Алексей Журавлев, размещение ракетного комплекса в республике позволит приблизить его к столицам Европы.