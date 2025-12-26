Белоруссия определила районы боевого патрулирования «Орешника» в республике

В Белоруссии определили районы боевого патрулирования новейшего ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил страны Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.
«Ракетный комплекс “Орешник” находится на территории Беларуси. Определены районы боевого патрулирования. Заступление на боевое дежурство — это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности», — сообщил он.
В настоящий момент вооруженные силы проводят сглаживание действий боевых расчетов, а также к содержанию «Орешника» в готовности к применению для выполнения установленных задач.
Ранее KP.RU сообщал, что в Государственной думе РФ объяснили, зачем Россия передала «Орешник» Белоруссии. Как заявил депутат ГД Алексей Журавлев, размещение ракетного комплекса в республике позволит приблизить его к столицам Европы.