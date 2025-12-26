Рябков: Россия и США приблизились к разрешению конфликта в Украине

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва и Вашингтон приблизились к разрешению украинского конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», информирует ТАСС.
Рябков предположил, что 25 декабря 2025 года останется у нас в памяти как рубеж, когда стороны приблизились к урегулированию в Украине. «От политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность, особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать», — сказал дипломат телеведущей Ольге Скабеевой.
Замглавы МИД России также считает некорректным говорить о сроках завершения урегулирования. «Никакие искусственные сроки здесь не помогут. Никакие дедлайны — 9 дней, 90 дней, как угодно — они не помогают реальной работе», — сказал дипломат. По его мнению, «нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса».
Помимо этого, Рябков отметил, что Украина распространила план урегулирования, который кардинально отличается от того, над чем идет работа с Соединенными Штатами. «Американцы согласились, что рамки, заданные в Анкоридже, — это то, где мы должны оставаться и что мы должны наполнять конкретикой. Соответственно из этого прямой вывод, что они это приняли, — заявил он. — Мы видели, что в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной».
«Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность — просто никакой договоренности получиться не может», — добавил Рябков. -0-