Рябков: Россия и США приблизились к разрешению конфликта в Украине

Помимо этого, Рябков отметил, что Украина распространила план урегулирования, который кардинально отличается от того, над чем идет работа с Соединенными Штатами. «Американцы согласились, что рамки, заданные в Анкоридже, — это то, где мы должны оставаться и что мы должны наполнять конкретикой. Соответственно из этого прямой вывод, что они это приняли, — заявил он. — Мы видели, что в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной».